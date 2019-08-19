الدفاع المدني: إنقاذ شاب حاول الإنتحار عن صخرة الروشة ونقله إلى المستشفى

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني، أنّ "غرفة عمليّات المديرية العامة للدفاع المدني تلقّت بلاغًا يفيد بأنّ شابًا في السابعة والعشرين من العمر، قد حاول الإنتحار عن ​صخرة الروشة​. وقد صودف وجود عدد من الصيادين بالقرب من المكان، فهرعوا لنقل الشاب بواسطة زورقهم إلى البر".

وبيّنت أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ حضروا فورًا إلى الشاطئ وقاموا بنقل الشاب، الّذي أُصيب بكسور بالغة في أنحاء جسمه كافّة نتيجة الارتطام بالصخور، إلى "​مستشفى الجامعة الأميركية​".