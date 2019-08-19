الدفاع المدني: إنقاذ شاب حاول الإنتحار عن صخرة الروشة ونقله إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "غرفة عمليّات المديرية العامة للدفاع المدني تلقّت بلاغًا يفيد بأنّ شابًا في السابعة والعشرين من العمر، قد حاول الإنتحار عن صخرة الروشة. وقد صودف وجود عدد من الصيادين بالقرب من المكان، فهرعوا لنقل الشاب بواسطة زورقهم إلى البر".
وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني حضروا فورًا إلى الشاطئ وقاموا بنقل الشاب، الّذي أُصيب بكسور بالغة في أنحاء جسمه كافّة نتيجة الارتطام بالصخور، إلى "مستشفى الجامعة الأميركية".
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