طقس صيفيّ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة أحياناً مع تكون ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. أما الاربعاء فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.