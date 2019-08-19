طقس صيفيّ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً مع تكون الضباب على المرتفعات.
كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. أما الاربعاء فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
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