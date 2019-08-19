غريب: من الطبيعي ان يستنفر البعض لعدم رفع علم الحزب في مهرجان النصر

رأى رئيس ​الحزب الشيوعي​ ​حنا غريب​ ان "الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمياه و​الكهرباء​ و​البيئة​ والنفايات تعبير عن أزمة النظام السياسي وعجز مؤسساته"، لافتا إلى انه "عندما طرح ملف الازمة الاقتصادية الاجتماعية نحن كنا أول من بادر ونزل إلى الشارع في 16 كانون الأول".

وأكد في حديث تلفزيوني أنه "لا يمكنن ان نقوم بالتغيير وحدنا، ومسؤوليتنا السياسية بطرح القضايا التي يعاني منها الناس، ونحن كنا أول من واجه الضغوط الأميركية بالملف الاقتصادي".

وأوضح أنه "نحن وضعنا أهداف اساسية لمواجهة هذا الوضع وبالدرجة الأولى ان تكون القضية الاقتصيادية الاجتماعية قضية وطنية نجمع فيها ال​لبنان​يين على مصالحهم وحقوقهم".

وعن عدم رفع العلم الشيوعي في مهرجان النصر الذي أقامه ​حزب الله​، شدد على انه "لا أحد كائنا من كان يستطيع ان ينكر دور الحزب الشيوعي فيما يتعلق ب​المقاومة​ لا بل بتأسيس هذه المقاومة"، مؤكدا ان "الحزب هو أب المقاومة وهو الذي أسسها في ثلاثينيات القرن الماضي، ونحن لا ننكر للآخرين دورهم في عملية التحرير بمن فيهم حزب الله لكن الذين حرروا هذه الارض وساهموا في تأسيس هذه المقاومة هو الحزب الشيوعي".

وأضاف "نحن من المنتصرين وكنا في قلب المقاومة حتى في ​حرب تموز​ واليوم إذا حصل اي عدوان على لبنان وعلى المقاومة سنكون بإطار المواجهة الحقيقي بما تيسر لنا من امكانيات متواضعة"، مؤكدا ان "سلاح القوامة بحاجة له لبنان بوجه العدو الصهيوني لأن اسرائيل لا تزال تشكل تهديدا للبنان، ومن الطبيعي ان يستنفر البعض لعدم رفع علم الحزب في مهرجان النصر الذي أقامه حزب الله".