سرقة منزل رئيسة قلم محكمة جنايات بيروت في الشياح

دخل مجهولون خلال عطلة ​عيد الأضحى​ منزل رئيسة قلم ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ نسيمة ريحاني بواسطة الكسر والخلع في محلة ​الشياح​ وأقدموا على سرقة مصاغ ومجوهرات وأموال مستغلين وجود سكان المنزل في بلدتهم ​الطيبة​ في الجنوب. وأشارت ريحاني الى أن "اللصوص أخذوا وقتهم خلال عملية السرقة بحيث أفرغوا قطع المصاغ من علبها وأعادوها فارغة الى الصندوق الذي كانت موضوعة بداخله ،ثم أقفلوا الخزانة بعد خلعها وأطفأوا الأنوار قبل أن يغادروا". يشار الى أن مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ تقوم بالتحقيقات لمعرفة الفاعلين تحت إشراف قائد ​الشرطة القضائية​ العميد أسامة عبد الملك.

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