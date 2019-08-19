الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 18 آب 2019 الساعة 12:05، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، ​بعلبك​ والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:30 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

ولفتت المديرية إلى أنّ "عند الساعة 15:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:55 من فوق البلدة المذكورة".