محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
طالبت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية؛ لأنه مملوك لجميع المواطنين ويخدم ملايين الركاب.
يأتي ذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال القطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يجرى إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية ما يشكل عبئا على تلك الميزانية الموجهة إلى الصيانة الدورية بالإضافة لاستكمال المشروعات الضخمة والتعاقدات الخاصة بالعربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها والتي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.
وأضافت الهيئة في بيان، اليوم، أن الوزارة تنذر بعدم وقوف القطار الذي يجرى رشقه بالحجارة في المحطة التي رُشق في محيطها.
وتهيب الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين بالتعاون معها في إيقاف هذه الظاهرة التي تسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات وأضرار في جرارات وعربات القطارات.
كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تحذر من إلقاء الحجارة على القطار: "مش هيقف في المحطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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