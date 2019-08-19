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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها.

وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري مستقرا اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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