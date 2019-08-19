هارفارد للتنمية تتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 6.8% حتى 2027

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توقعت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية نمو الاقتصاد المصري بمعدل 6.8% حتى عام 2027.

وقالت المؤسسة في تقرير لها إن اقتصاد مصر سيصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.

وتعتمد المؤسسة على مقياس يسمى "التعقد الاقتصادي" وهو مقياس يوضح مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.

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وكان تقرير للبنك الدولي توقع أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.

وبلغ معدل النمو في العام المالي الماضي 5.6%، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بحسب بيان لوزارة المالية.

وتستهدف الحكومة، الوصول بمعدلات النمو في موازنة 2019-2020، إلى أكثر من 6%.