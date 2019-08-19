"السويدي إليكتريك" تبدأ التشغيل التجاري لمشروعي توليد طاقة شمسية في بنبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة السويدي إليكتريك المتخصصة في حلول الطاقة والبنية التحتية المتكاملة، اليوم الاثنين، إنها بدأت التشغيل التجاري الكامل لمشروعين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية "الفوتوفولطية"، ضمن المرحلة الثانية لنظام تعريفة التغذية المميزة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذي أطلقته الحكومة المصرية.

وأضافت السويدي في بيان أرسلته للبورصة المصرية، أنها وشركة "إي دي أف للطاقات المتجددة" التابعة لهيئة كهرباء فرنسا، قاموا بتطوير وتمويل وبناء وتملك مشروعين في بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 130 ميجاوات تنتج حوالي 260 مليون كيلو وات ساعة سنويا ما يوفر الطاقة لما يزيد على 140 ألف منزل كما يمنع 120 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

المشروعان تبلغ استثماراتهما حوالي 140 مليون دولار تم تمويلهم بقروض بقيمة 111 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الفرنسية، وسيعمل المشروعان على توريد طاقة كهربائية نظيفة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب عقد شراء طاقة لمدة 25 عاما، بحسب البيان.

وقال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إن "التشغيل التجاري للمشروعين يجعل محفظة السويدي كمالك ومورد للطاقة المتجددة تمتد إلى الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية لتصبح من أوائل الشركات في المنطقة التى تجمع هذه المحفظة المتنوعة من الطاقات المتجددة".