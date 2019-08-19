رسميًا.. جامعة الأزهر تعلن بدء تسجيل رغبات القبول بالكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إن تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يبدأ غدا الثلاثاء، على بوابة الحكومة المصرية، وينتهي الأحد المقبل في الساعة الثانية بعد الظهر.

وأضاف خلال اللقاء المفتوح بين قيادات الأزهر والطلاب، الذي عقد صباح الاثنين، بكلية التربية بنين بمدينة نصر، أنه يمكن للطلاب التسجيل من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، أو أي مكتب تنسيق خاص المجلس الأعلى للجامعات، عن طريق رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر بها ثلاث مكاتب للتنسيق متاحة لجميع الطلاب لتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات، بفروع الجامعة بمدينة نصر والوجه البحري بطنطا والقبلي بأسيوط.