السيطرة على حريق بسوهاج ونفوق 10 رؤوس ماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد: سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الاثنين، على حريق شب في 3 حظائر مواشي بمركز دار السلام. تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش بناحية عزبة رضوان دائرة المركز. وتبين نشوب الحريق بحوش مسقوف بالبوص والنخيل ملك "حسن. ف. أ" 60 مزارع وامتد الحريق لحوشين مجاورين. Advertisements جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية. وقرر مالكي الأحواش أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول، وأضافوا بنفوق 5 رؤوس مواشي و5 رؤوس غنم واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل والتبن. حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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