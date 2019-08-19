طلقة في الرأس وضربة كزلك.. مباحث الجيزة تطارد المتهمين بقتل شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهمين بقتل شاب، بسبب خلاف نشب بينهم خلال حفل زفاف. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ووجود قتيل. Advertisements المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي كشفت عن أن جثة القتيل لشاب بها طلق خرطوش بالرأس، وضربة بمنطقة الرأس بواسطة سلاح أبيض "كزلك". تحريات المباحث توصلت إلى أن ثمة خلاف نشب بين طرفين إبان حضورهم حفل زفاف تطور إلى إطلاق أعيرة من بندقية خرطوش من سلاح أحدهم ما أسفر عن مقتل شخص. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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