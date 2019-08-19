هدم مسجد "أبوالإخلاص" ونقل ضريحه لميدان المساجد بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، فجر اليوم الاثنين، قرارًا بهدم مسجد سيّدي أبوالإخلاص الزرقاني، بمنطقة كرموز، بسبب إعاقته تنفيذ مشروع محور المحمودية.

وجرى نقل ضريح وجثمان العارف بالله "الزرقاني وشقيقته" بشكل مؤقت لميدان المساجد بجوار مسجد أبوالعباس المرسي بمنطقة بحري، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر بناء مسجد جديد بنفس المنطقة وإعادة نقل الضريح إليه مرة أخرى، وذلك ضمن 14 مسجدًا جديدا بطراز مميز بطول محور المحمودية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإنهاء المعوقات التي تواجه استكمال مشروع محور المحمودية، ومنها سوق الحضرة.

محور المحمودية.. مشروع قومي يتضمن إنشاء محور مروري وتنموي متكامل بتكلفة 5.5 مليار جنيه، بما يمثل حلا جذريا لأزمة المرور وزحف العشوائيات في العاصمة الثانية.

ويبلغ طول المحور 21.6 كيلومتر، ويضم من 6 إلى 8 حارات في كل اتجاه، لخدمة 4 أحياء هي "المنتزه أول، شرق، وسط، غرب"، فضلًا عن إنشاء 4 كبارٍ علوية.

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وقال الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، إن المشيخة ترحب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل ضريح الشيخ أبوالإخلاص الزرقاني.

وأضاف "فودة" أن مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية والصوفيين بشكل عام لن يعترضوا على قرار يخص المصلحة العليا لمصر.

يشار إلى أن صاحب الضريح هو الشيخ برهان الدين أبوالإخلاص الزرقاني، مؤسس الطريقة الإخلاصية الصوفية العليا بمحافظة الإسكندرية.

ولقب الشيخ برهان الدين الزرقاني بألقاب عديدة منها "أبوالإخلاص، برهان الدين، أبواليسر، المحمدي، الأستاذ، إمام المحققين، صاحب المقام العالي، نبراس الموحدين، سلطان الذاكرين، أبوالكرامات".

وله مؤلفات عديدة منها "ختم ديوان أهل الذكر، أسرار المحبين وأنوار العاشقين، المنوال الربانى، المنهاج النورانى، سفينة النجا لمن ابتغى إلى الله الوسيلة والنجا، سلطان الذاكرين، نصر من الله وفتح قريب، والنجدة".