تايزون يعترف: لدي مزرعة مخدرات وأبيع وأتعاطى القنب الهندي !

اعترف بطل العالم السابق في الملاكمة، "مايك تايزون"، بأنه يدير مزرعة مخدرات، كما أنه يقوم بتعاطي وإنتاج أنواع منها.
ونقلت صحيفة “يو أس آي توادي” الأمريكية عن تايزون قوله، إن قصته مع المخدرات بدأت عندما كان عمره 20 سنة.
وقال تايزون، إن لديه مزرعة في ولاية كاليفورنيا ينتج بها مختلف أنواع القنب الهندي والمخدرات.
ولا يكتفي تايزون ببيع القنب الهندي والحشيش، بل إنه يواظب أيضا على تدخين اللفافات.
ومعروف أن ولاية كاليفورنيا، هي إحدى الولايات المتحدة في أمريكا، التي قامت بتشريع تعاطي الماريخوانا.
وكان من جملة ما قاله البطل السابق، أنه يدخن كمية هائلة من القنب الهندي مع شريكه في المزرعة.
وقدّر تايزون، إن ما يستهلكه من مخدرات رفقة شريكه، يقدر بنحو 40 ألف دولار في الشهر الواحد.
جدير بالذكر، أن مزرعة تايزون تتربع على مساحة 16 هكتارا، وهي تنتجُ ما قيمته 500 ألف دولار من القنب الهندي.
ويجري بيع ما تنتجه مزرعة تايزون من مخدرات، في ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، بأمريكا.
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