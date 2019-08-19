ولي العهد السعودي يصف اتفاق السودان بـ"التاريخي"

وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في السودان بالتاريخي، معتبرًا أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة.

تصريح ابن سلمان، جاء اليوم الإثنين، خلال اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية، أحمد ربيع.

وهنأ ابن سلمان بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية كافة، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيه، ومتمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

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كما أجرى ابن سلمان اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعرب خلاله عن تقديره للدور الذي قام به في تقريب وجهات

النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة مع الجهود كافة التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.

كما أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، وأعرب خلاله عن تقدير الجهود التي بذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين الأطراف السودانية كافة، مؤكدًا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره.

شهد السودان، السبت الماضي، توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية.