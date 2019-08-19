استدعت الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين المفوض السامي الهندي لإبداء اعتراضها الرسمي على انتهاكات وقف إطلاق النار بإقليم كشمير من جانب القوات الهندية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل إنه سلم ملفا للمفوض الهندي جوراف أهلواليا بشأن القضية، كما حث الجانب الهندي على احترام اتفاق وقف
كما أكد فيصل أنه على الجانب الهندي السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالقيام بدورهم وفق القرارات الأممية، مشددا على أن الاستهداف العمدي للمدنيين شيء فظيع ومنافي للإنسانية.
وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت أمس الأحد مقتل مدنيين اثنين في إطلاق نار من جانب الهند عند خط المراقبة بإقليم كشمير. واشتدت التوترات بين الجانبين بعدما أعلنت الهند إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الذي تقتسم البلدان السيطرة عليه وتزعم كلاهما أحقيتها في السيطرة الكاملة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تستدعي مفوض الهند السامي للاعتراض على انتهاكات وقف إطلاق النار بكشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.