موسكو تأمل في إبرام اتفاق تجاري جديد مع لندن بعد "بريكست"

أعرب المبعوث التجاري الروسي لدى بريطانيا بوريس أبراموف عن اهتمام موسكو بالتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال أبراموف -في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين- إن "روسيا تعتقد أن إبرام اتفاق تجاري جديد سيكون مفيدا لكلا الجانبين".
وأشار المبعوث التجاري الروسي إلى أنه بعد خروج بريطانيا
يذكر أنه في عام 2016 ، تم التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، إلا أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي فشلت في التوصل إلى اتفاق مع بروكسل مما زاد احتمالية بريكست بدون اتفاق.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون في أول خطاب له بعد توليه رئاسة الحكومة البريطانية بأن لندن ستعمل على تسوية اتفاق جديد بشكل أفضل مع الاتحاد الأوروبي مع الاستعداد لخروج محتمل بدون اتفاق إذا رفضت بروكسل المفاوضات، ثم أعلن قراره بمغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية في 31 أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو بدون اتفاق.
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