ترامب: إعلان خطة السلام بعد انتخابات إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن على الأرجح خطة السلام التي صاغها مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، عقب الانتخابات الإسرائيلية.

كوشنر صهر ترامب، وهو المهندس الرئيسي لخطة تنمية اقتصادية مقترحة بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان، بهدف إحلال السلام في المنطقة، والمعروفة إعلاميًا

بـ"صفقة القرن"، وفقًا لوكالة رويترز.

يشار إلى أن انتخابات الكنيست المقبلة ستجرى في السابع عشر من سبتمبر المقبل، بعدما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات الكنيست السابقة، التي جرت في أبريل الماضي، وحل الكنيست.