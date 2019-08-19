أولى جلسات محاكمة البشير تنطلق اليوم وبشكل علني

تنعقد، اليوم الإثنين، 19 أغسطس، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وتهم عدة أخرى.

تأجلت محاكمة البشير من يوم

السبت إلى الإثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

ووفقًا لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن

الأمين، فإن "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

يواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.