إيران تؤكدا استعدادها للخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، استعداد طهران لتطبيق الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي التي لا تزال قيد الدراسة.
وقال المتحدث باسم الخارجية عباس الموسوي إن المفاوضاتمع أوروبا بشأن الاتفاق النووي لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، مشيرا إلى إمكانية أن يقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة قصيرة إلى باريس خلال جولته الأوروبية التي استهلها بفنلندا، كما سيزور اليابان الأسبوع المقبل.
وشدد الموسوي على أن إيران لا ترغب بالتصعيد في المنطقة، وهي ترحب بالحوار والتحركات الدبلوماسية لحل المشاكل في منطقة الخليج.
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