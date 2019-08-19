وزير السياحة السوري: الموسم الحالي "أكثر من ممتاز"

وصف وزير السياحة السوري محمد رامي رضوان مرتيني النشاط السياحي في سوريا لهذا العام بأنه "كبير جدا، وغير مسبوق"، وقال إن الموسم كان "أكثر من ممتاز".

وأوضح الوزير في لقاء مصور بثته صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري أن جهود كل الجهات العامة تظافرت حتى تم تحقيق ذلك الموسم وخاصة ما شهدته البلاد في عيد الأضحى.

ووصف أعداد القادمين بأنها "مدهشة"، قائلا

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إن "أفضل المتفائلين في وزارة السياحة لم يكن يتوقع تلك الأرقام خاصة من المغتربين الذين حضروا"، وأشار إلى أنه "لم تتبق غرفة فارغة في كل المناطق وكل المحافظات".

وتحدث عن المهرجانات والحفلات الفنية، وخاصة تلك التي شهدها الريف الغربي ليقول إن أرقام المشاركة فيها كانت ربما تفوق مثيلاتها

في فترة ما قبل الحرب.

وأضاف: "هذه هي سوريا الحقيقية التي نراها اليوم في كل أرجاء البلاد"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء ناقش موضوع ارتفاع الأسعار "في بعض المنشآت" وتحدث عن البدائل التي تقدمها الحكومة كالمشاريع والأنشطة السياحية في الدريكيش، وحمص، واللاذقية (وادي قنديل)، والشواطئ المفتوحة في طرطوس.

وكشف أن الجديد الذي تحضّره الوزارة هو "مسبح الشعب" وقال إنه قادم في اللاذقية، وفي العام القادم سيكون في طرطوس، وبانياس إن تمكنت الوزارة من ذلك، إضافة لمشاريع أخرى.