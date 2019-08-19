وصف وزير السياحة السوري محمد رامي رضوان مرتيني النشاط السياحي في سوريا لهذا العام بأنه "كبير جدا، وغير مسبوق"، وقال إن الموسم كان "أكثر من ممتاز".
وأوضح الوزير في لقاء مصور بثته صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري أن جهود كل الجهات العامة تظافرت حتى تم تحقيق ذلك الموسم وخاصة ما شهدته البلاد في عيد الأضحى.
ووصف أعداد القادمين بأنها "مدهشة"، قائلا
وتحدث عن المهرجانات والحفلات الفنية، وخاصة تلك التي شهدها الريف الغربي ليقول إن أرقام المشاركة فيها كانت ربما تفوق مثيلاتهافي فترة ما قبل الحرب.
وأضاف: "هذه هي سوريا الحقيقية التي نراها اليوم في كل أرجاء البلاد"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء ناقش موضوع ارتفاع الأسعار "في بعض المنشآت" وتحدث عن البدائل التي تقدمها الحكومة كالمشاريع والأنشطة السياحية في الدريكيش، وحمص، واللاذقية (وادي قنديل)، والشواطئ المفتوحة في طرطوس.
وكشف أن الجديد الذي تحضّره الوزارة هو "مسبح الشعب" وقال إنه قادم في اللاذقية، وفي العام القادم سيكون في طرطوس، وبانياس إن تمكنت الوزارة من ذلك، إضافة لمشاريع أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة السوري: الموسم الحالي "أكثر من ممتاز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.