ترامب: مايك بنس سيخوض انتخابات 2020 نائباً لي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيبقي على نائبه مايك بنس ليخوض معه الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف ترامب للصحفيين قبل أن يستقل طائرة الرئاسة إلى نيوجيرزي "أنا سعيد للغاية مع مايك بنس".
ومن المتوقع أن يفوز ترامب بسهولة بترشيح الحزب الجمهوري له للحصول على فترة ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر عام 2020.
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