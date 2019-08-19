عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد

وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى المحكمة، اليوم الاثنين، في الخرطوم حيث بدأت جلسات محاكمته بتهمة الفساد.

وقال شاهد من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية، حيث تجري المحاكمة أن البشير وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة.

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وكان الجيش أطاح بالبشير، في أبريل الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه الذي دام 30 عاماً.