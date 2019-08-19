محمد بن سلمان يهنئ الفرقاء السودانيين بالاتفاق التاريخي

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر ولي العهد السعودي، خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي، الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية.

وجرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع بين الجانبين.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

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