وكالة: أمير الكويت تعافى من عارض صحي ألم به

قالت وكالة الأنباء الكويتية، يوم الأحد، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "تعافى من العارض الصحي الذي تعرضه له سموه"، وإنه الآن في حالة صحية طيبة.



ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله إن الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة.



وأجرى الملك سلمان بن العزيز اتصالاً بالأمير الكويتي للإطمئنان على صحته.



وتولى الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الحكم كأميرا للكويت عام 2006.



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