كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رتل تركي يدخل إدلب وقصف روسي يحاول منعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر بوزارة الخارجية في نظام الأسد، أن آليات تركية دخلت، الاثنين، باتجاه بلدة خان شيخون في إدلب، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام النظام.

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قصف سوري وروسي لمنع الرتل التركي من التقدم.

أيضا انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر الرتل العسكري التركي الذي يضم دبابات، وعربات "بي أم بي"، وعربات مصفحة على الطريق الدولي قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب ويتوجه جنوباً.

وأكدت معلومات أن قوات الأسد استهدفت رتلاً لفصيل "فيلق الشام" المدعوم من تركيا، أثناء انتظاره لرتل تركي في مدينة معرة النعمان بريف إدلب.

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كذلك ذكرت مواقع إخبارية معارضة أن رتلا تركيا مؤلفا من 28 آلية، بينها 7 دبابات، و6 عربات وشاحنات تحمل ذخيرة، كان متوجها إلى مدينة معرة النعمان.

واستهدف طيران حربي تابع للنظام السوري سيارات "فيلق الشام" التي كانت بانتظار الأتراك، ما أدى إلى مقتل عنصر من "الفيلق" وثلاث إصابات.

من جهة أخرى، ندّدت دمشق، الاثنين، بدخول رتل عسكري تركي إلى جنوب محافظة إدلب، غداة دخول قوات النظام أطراف مدينة خان شيخون الشمالية الغربية في المنطقة.