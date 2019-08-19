كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 5 لإجبارهم قاصر على ممارسة البغاء في مومباي بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات الهندية القبض على 5 أشخاص لإجبارهم فتاة قاصر في مدينة مومباي على ممارسة البغاء.

وبعد أن كشفت الفتاة الهندية المراهقة عن القضية من خلال تسجيلها شكوى، قُبض على خمسة أشخاص، بمن فيهم أمها وشقيقها وزوجها، بتهمة إجبارها على ممارسة البغاء والاغتصاب وزواج الأطفال.

وسجلت الفتاة شكوى في مركز شرطة مانخورد في مومباي في 17 أغسطس ضد أسرتها، التي أجبرتها على الزواج في سن 15 عامًا في أبريل 2018.

واتهمت الفتاة، زوجها بالعنف الجنسي والبدني مما أجبرها على العودة إلى منزلها الأم، وفقًا لموقع بوابة الأخبار الهندية إن "دي تي في".

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وفقا للشرطة، فإن أم الفتاة أخذتها إلى القوادة، التي أجبرتها على ممارسة الدعارة. وزُعم أنها أجبرتها على ممارسة الجنس مع رجال تتراوح أعمارهم بين 50 و 60 سنة.

وحسب الشرطة، فإن زوج القوادة، عكاش، قام باغتصاب الضحية واللواط معها أثناء بقائها معهم.

وفي الشكوى، ذكرت الضحية المراهقة، أن شقيقها اغتصبها بعد أن حاولت الحصول على مساعدة منه وهدد بقتلها.

ألقت الشرطة، الآن، القبض على والدة الضحية وشقيقها وزوجها والقوادة وزوجها بتهمة الاغتصاب والجرائم غير الطبيعية، مما تسبب في الأذى والتخويف الجنائي بموجب مواد من قانون العقوبات الهندي.

كما اتهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون هؤلاء الأشخاص المتهمين بموجب قانون (تقييد) زواج الأطفال، وقانون (منع) الاتجار غير الأخلاقي، وقانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية.