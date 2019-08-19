كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابول تنتقد إسلام أباد لربطها المستمر قضية كشمير بعملية السلام الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى مبعوث باكستان إلى الولايات المتحدة أسد مجيد خان بتصريح مفاده أن التوترات المستمرة في كشمير يمكن أن تؤثر على عملية السلام في أفغانستان.

عارضت أفغانستان بشدة تصريح مبعوث باكستان إلى الولايات المتحدة، أسد مجيد خان، مفاده أن التوترات المستمرة في كشمير يمكن أن تؤثر على عملية السلام في أفغانستان، واعتبرته "طائشًا وغير مبرر وغير مسؤول".

وقالت رويا رحماني، سفيرة أفغانستان إلى الولايات المتحدة: "كشمير قضية ثنائية بين الهند وباكستان. نعتقد أن دوافع باكستان وإصرارها على ربط أفغانستان عن قصد بقضية كشمير هي محاولة متعمدة لإطالة أمد العنف الذي يحدث على الأراضي الأفغانية".

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وفي بيان، أضافت سفيرة أفغانستان: "أن استقرار أفغانستان يتعرض في كثير من الأحيان للتهديد من جانب الجماعات المسلحة والإرهابية المتمركزة في باكستان والمعاقبة عليها ودعمها".

وأشارت "رحماني"، إلى أن هذه الجماعات تعمل بشكل مفتوح من المناطق الخاضعة للحكم الباكستاني وتتسلل بانتظام إلى أفغانستان، وبالتالي تقوض أمن البلاد.

وأوضحت، "أنه عذر ضعيف تستخدمه باكستان لتبرير تقاعسها عن العمل ضد طالبان وتجنب اتخاذ موقف حاسم ضد الجماعات المسلحة".

وطلبت "رحماني" من باكستان معالجة مشكلة الإرهاب من خلال اتخاذ إجراءات صادقة وقوية من خلال عمل الشرطة داخل أراضيها.