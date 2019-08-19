كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يطرد الحوثي من مواقع هامة بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساهمت غارات للتحالف العربي على مواقع الحوثي بمحافظة صعدة، في سيطرة قوات الجيش اليمني على بعض المواقع شمال المحافظة، وفق ما ذكر موقع المشهد العربي، اليوم الإثنين.

وقالت مصادر، إن "مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على عدد من المواقع المهمة والاستراتيجية للحوثي في قرى قماحل والقحلة وزماحل وآل معيض والجبل الأسود في باقم".

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وأشارت إلى أن تلك الغارات ساعدت قوات الجيش اليمني في فرض سيطرتها على تلك المواقع.

وأضافت أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية.