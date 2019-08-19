كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: "ترامب" يقترح فرض حصار بحري على فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزعم تقرير إعلامي جديد، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن الرئيس الأمريكي اقترح على مستشاريه تثبيت القوات البحرية الأمريكية على طول الساحل الفنزويلي، لأكثر من عام.

ووفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن مثل هذه الخطوة، يمكن أن تمنع البضائع من الدخول والخروج من البلاد، حسبما أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وقال أحد المصادر، الذي سمع تعليقات الرئيس الأمريكي لـ"أكسيوس": "لقد قال حرفيًا إننا يجب أن ننقل السفن إلى هناك ونفرض حظرًا بحريًا [...] يمنع أي شيء من الدخول".

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وأضاف المصدر: "أفترض أنه يفكر في أزمة الصواريخ الكوبية [...] لكن كوبا جزيرة وفنزويلا هي خط ساحلي ضخم".

وحسب المصادر التي استشهد بها موقع "أكسيوس"، أُبلغت وزارة الدفاع الأمريكية بمقترح "ترامب"، وأن البنتاجون لا يأخذ الفكرة على محمل الجد، مشددًا على أن هذا المشروع ليس له أساس قانوني، علاوة على ذلك، سوف يستهلك موارد البحرية المثقلة بالفعل، والتي تم بالفعل ممتدة في آسيا والشرق الأوسط.

وكما جاء بموقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي، ليس لدى "ترامب" مصلحة في إجراء عملية برية عسكرية في فنزويلا، ومع ذلك، سوف يستمر في زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والبحث عن طرق مبتكرة لمساعدة الرئيس المؤقت الذي أعلن عن نفسه خوان جوايدو لإجبار "مادورو" على الخروج من السلطة.

وقال الموقع الإخباري الأمريكي، "ترامب" يشعر بالإحباط لأن المعارضة الفنزويلية فشلت في طرد "مادورو" المنتخب دستوريًا في أبريل 2019، وسعى" ترامب"، في غضون ذلك، إلى خنق "مادورو" بعقوبات متصاعدة.