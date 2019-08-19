كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: العلاقات الألمانية الأمريكية في "القاع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة "أصبحت في القاع" بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والتهديدات من واشنطن.

ذكرت صحيفة "دير شبيغل" أنه منذ أن تولى ريتشارد غرينيل منصب السفير الأمريكي في البلاد، لعب الجانبان "لعبة دبلوماسية صامتة". في الوقت نفسه، اقتبست الصحيفة بكلمات الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، مارتن شولز، الذي قارن غرينيل بـ "الضابط الاستعماري اليميني المتطرف".

وفقًا لـDer Spiegel ، مثل هذا السلوك للسفير، أدى إلى أن المسؤولين الألمان بدأوا في تجنب غرينيل: المستشارة أنغيلا ميركل لم تتحدث معه مطلقًا، ووزير الخارجية هايكو ماس يفضل فقط لقاءات قصيرة مع الدبلوماسي الأمريكي.

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وتشير الصحيفة إلى وجود اختلافات في وجهات نظر برلين وواشنطن بشأن قضية العلاقات مع إيران. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي النزاع التجاري بين الدول إلى فرض عقوبات، وهدد غرينيل برلين بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا بعد الخلافات حول الحاجة إلى إنفاق 2 % من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش لتلبية احتياجات الناتو.

سكان ألمانيا أيضا مستائون من الولايات المتحدة ، 85 % من الألمان وصفوا موقفهم تجاه الولايات المتحدة بأنه سلبي أو سلبي للغاية.

تعرب برلين عن أملها في أن "الأيام الخوالي للشراكة عبر الأطلسي" ستعود عندما تنتهي رئاسة ترامب، وفقا لـ"دير شبيغل". ومع ذلك، في الواقع هذا وهم، لأن العلاقات لن تعود مثل ما كانت مرة أخرى.فضلا عن أن خصوم الرئيس الأمريكي الحالي - الديمقراطيين - يتفقون على بعض النقاط في انتقاد ترامب لأوروبا. لذلك، حتى بعد تغيير السلطة، ستظل الولايات المتحدة شريكًا غير موثوق به لألمانيا.