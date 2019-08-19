القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت "الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى"، كل من يستطيع إلى حضور الجلسة التي ستعقد اليوم الإثنين، الساعة 12:00 ظهرا، في محكمة الصلح بمدينة حيفا، وذلك لبحث طلب طاقم الدفاع بتوسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح.
وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح: "نطالب من خلال الجلسة توسيع نافذة القيد الإلكتروني المفروضة على الشيخ رائد صلاح ساعتين إضافيتين للجولة الشيخ اليومية حيث أنه اليوم يتاح له الخروج من بيته من الساعة الخامسة ولغاية السابعة والنصف مساء فقط".
وكانت المحكمة العليا في القدس قد وافقت يوم الثلاثاء الموافق 06.08.2019، على طلب النيابة العامة، تمديد القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح، لمدة 3 أشهر إضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر المطالبة بتوسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.