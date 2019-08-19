شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى مقر محاكمته والان مع التفاصيل

وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى مقر محاكمته، اليوم الاثنين، في أولى جلسات محاكمته، وسط حراسة أمنية مشددة.





وتنعقد اليوم أولى جلسات محاكمة البشير، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.





وقد تأجلت محاكمة البشير من يوم السبت إلى الاثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

