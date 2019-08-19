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العثور على جثة إمرأة وسط مدينة إب

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قالت مصادر خاصة إن سكان في مدينة إب عثروا على جثة إمرأة مقتوله في احدى الحارات بالمدينة.

وذكرت المصادر إن سكان حارة الدائرة عثروا على جثة امراة خلف فندق الفخامة مقتوله ولم تعرف تفاصيل مقتلها او من يقف خلف الجريمة.

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وتعدى المرأة شيماء العزي قتلت في منزلها الكائن بذات الحارة.


وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل مواطن اخر يدعى صادق الجعفري.

وقتل الجعفري نتيجة رصاص راجع بسبب اطلاق الرصاص في الاعراس.

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