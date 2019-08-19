شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الفائض التجاري الياباني مع أمريكا والان مع التفاصيل

سجل الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة ارتفاعاً بأكثر من 15% في يوليو(تموز)، بحسب ما أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، فيما يستعد العملاقان الاقتصاديان لاستئناف مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر.

ووفق أرقام وزارة المال اليابانية، بلغ الفائض مع واشنطن 579.5 مليارات ين (5,5 مليار دولار) الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 15.6% على أساس سنوي، للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت واردات اليابان من الولايات المتحدة بنسبة 3.5%، في مقدمتها الطائرات والنفط الخام، لكن صادراتها سجلت ارتفاعا نسبته 8.4% تتقدمها معدات صناعة الشرائح ومعدات البناء.

والعلاقة بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني وثيقة، لكن الرئيس الأمريكي طالما قال إن طوكيو لديها أفضلية في التجارة الثنائية، ودعا إلى علاقات "أكثر عدلاً".

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وخلال زيارة إلى اليابان في مايو(أيار)، قال ترامب، إنه يتوقع الإعلان عن "بعض الأمور" حول المفاوضات التجارية في أغسطس(آب)، لكن لم يتم تحديد أي موعد نهائي لاتفاقية.

ومن المتوقع أن يلتقي كبيرا المفاوضين التجاريين وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي، وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن يومي الأربعاء والخميس.

وأظهرت البيانات، أن اليابان سجلت عجزاً تجارياً إجمالياً قدره 249.6 مليار ين الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 9.8% على أساس سنوي.

وبلغ العجز التجاري الياباني مع الصين للشهر الـ16 على التوالي 383.8 مليار ين.

وبلغ العجز التجاري الياباني مع الاتحاد الأوروبي 67.9 مليار ين.