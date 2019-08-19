شكرا لقرائتكم خبر عن الكباشي: إرجاء المرسوم الدستوري بحل العسكري السوداني والان مع التفاصيل

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان الفريق شمس الدين الكباشي، "إرجاء المرسوم الدستوري بحل المجلس العسكري الانتقالي".



وبين المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان بتصريحات "تم التوافق مع قوى الحرية والتغيير على الشخصية 11 في المجلس السيادي".



وأشار إلى "قوى الحرية والتغيير طلبت مهلة 48 ساعة حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي".