شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيون يتساءلون حول جدية الدوحة باستكمال بنود صفقة «يوروفايتر تايفون» والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة «ناشيونال إنترست»، في تقرير لها، عن أن النظام القطري يحاول جمع الأموال من أسواق المال، في محاولة للالتزام بسداد الدفعة الأولى من صفقة شراء 24 مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون».

وكان من المفترض أن تسدد قطر الدفعة الأولى للمقاتلات،من أجل تعزيز الصفقة لكن قطر لم تفعل ذلك حتى الآن على الرغم من مرور موعد السداد.

وأثار عدم التزام قطر بتسديد الدفعة الأولى من الأموال، تساؤلات البريطانيين حول مدى جدية حكومة الدوحة في استكمال بنود الصفقة، في ظل شح السيولة والركود الاقتصادي الشديد الذي تعانيه.

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ووفق الصحيفة، كشف مصدر مقرب من الصفقة قائلاً «في البداية كان من المتوقع أن تتم عملية الدفع في الوقت الحالي، ولكن تم تأجيلها مرة أخرى إلى الربع الثالث بالسجلات المالية، وربما في أواخر أغسطس، بما يسمح بأن تتم الصفقة».

وأضاف «لا نعرف لماذا يضطرون إلى ذلك، الحصول على القرض، إنها عمليتهم الداخلية التي لسنا طرفاً فيها، لكننا ما زلنا واثقين بأنهم سوف يدفعون، ونتوقع أن تتم الصفقة».

وقالت شركة «بي إيه أي سيستمز»: إن الصفقة كانت تخضع «للشروط المالية، وأن تستلم الشركة الدفعة الأولى، والتي كان من المتوقع الوفاء بها في موعد لا يتجاوز منتصف 2018».

وفي ضوء الثروة التاريخية لقطر، لم يكن من المتوقع أن يكون أمراً ضرورياً الحصول على قرض لسداد الأقساط الأولى من الصفقة.