وصول البشير إلى قاعة محاكمته بالخرطوم

وصل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الإثنين، إلى قاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم، حيث تبدأ أولى جلسات محاكمته.

وأكدت مراسلة "العين الإخبارية" دخول البشير إلى القاعة المخصصة لمحاكمته، فيما منعت السلطات وسائل الإعلام المحلية والدولية من الدخول.

وتأجلت محاكمة الرئيس السوداني المخلوع لأكثر من مرة بسبب عدم إحضار سلطات سجن كوبر له، رغم حضور القاضي إلى مقر المحكمة.

ويمثل البشير أمام المحكمة في تهم تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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وفي يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل/نيسان.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للرئيس المخلوع عمر البشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.





كما تم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع، على رأسهم رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المعزول عن الحكم محمد الحسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.