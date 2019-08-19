الصين تحذر كندا من التدخل في شؤون هونج كونج

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رويترزالإثنين 2019/8/19 10:45 ص بتوقيت أبوظبي
الاحتجاجات في هونج كونج - رويترز
حذرت الصين كندا من التدخل في شؤون هونج كونج بعد أن أصدرت بيانا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاحتجاجات في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقالت السفارة الصينية في أوتاوا، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن كندا يجب أن "تتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين".
وعشية مسيرة الأحد، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني: "يجب الحفاظ على الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي".
وعبّر بيان كندا والاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء تصاعد العنف، وشجّع على مشاركة جميع الأطراف في تخفيف حدة التوتر.
واحتشد مئات الآلاف من المحتجين المناوئين للحكومة في هونج كونج، الأحد، وتكدسوا في شوارع رئيسية رغم هطول أمطار رعدية من حين لآخر، في احتجاجات للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
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