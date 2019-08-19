إيران وسوريا محور لقاء بوتين وماكرون قبيل قمة السبع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي الرئيس الروسي فلادمير بوتين، الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة السبع بجنوب فرنسا.

ومن المقرر أن يناقش الرئيسان الأوضاع في كل من سوريا وليبيا وأوكرانيا، بحسب مكتب الرئيس الفرنسي، كما تتصدر التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران المباحثات المقررة في مقر إقامة ماكرون الصيفي.

وأضاف المصدر أن فرنسا وروسيا، بصفتهما ضامنتين للاتفاق النووي الإيراني عام 2015، الذي انسحبت منه أمريكا العام الماضي، في حاجة إلى العمل معا لتخفيف حدة التوتر.

وأوضح أنه بالنسبة لسوريا، فمن المتوقع أن يسعى ماكرون لإقناع بوتين لاستخدام نفوذه لدى الرئيس السوري بشار الأسد لإنهاء الهجوم على إدلب.

يشار إلى أن روسيا كانت عضوا بمجموعة السبع، حين كان يطلق عليها مجموعة الثماني، في الفترة ما بين 2002 و2014، وتم تعليق عضويتها في المجموعة بسبب ضمها منطقة القرم الأوكرانية.