الان تتابع الخارجية السورية: آليات تركية محملة بالذخائر تتجه إلى خان شيخون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 24 دقيقة - 10:59 ص, 19 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 لدعم التنظيمات المسلحة دمشق - وكالات - الخليج 365 قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، إن آليات تركية محملة بالذخائر، تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون، بريف إدلب، لدعم جبهة النصرة والتنظيمات المسلحة.

وندّدت دمشق بدخول الرتل العسكري التركي غداة دخول قوات النظام أطراف مدينة خان شيخون الشمالية الغربية في المنطقة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قصف سوري وروسي لمنع الرتل من التقدم.

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