بتهم جديدة.. الشرطة التركية تعتقل 418 شخصاً

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

قالت وزارة الداخلية التركية على تويتر اليوم الاثنين إن الشرطة اعتقلت 418 شخصا في 29 إقليما ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن إقالة ثلاثة رؤساء بلديات لمدن كبرى في جنوب شرق البلاد في إطار تحقيق مرتبط بالإرهاب وتعيين مسؤولين حكوميين مكانهم.