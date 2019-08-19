إجلاء 5 آلاف شخص من جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية بسبب حريق

لومو دل بينو (إسبانيا) - وكالات - الخليج 365

أُجبرت السلطات الأسبانية على إجلاء نحو 5 آلاف شخص بسبب حريق يجتاح جزيرة كناريا الكبرى السياحية، بحسب ما أعلنت السلطات، الأحد، محذرة من أن السيطرة على الحريق قد تستغرق أياما.

والحريق الذي امتد إلى منطقة لاكروا دي تيخيدا، الممر الجبلي الشهير بمناظره الخلابة في وسط الجزيرة، “عنيف جدا” و”غير مستقر”، بحسب ما أعلن رئيس أرخبيل الكناري أنخيل فيكتور توريس في بيان. فيما لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

وأعلنت السلطات، في وقت سابق الأحد، عن إجلاء أربعة آلاف شخص بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت منذ السبت نحو 1500 هكتار.

ويشارك أكثر من 600 رجل إطفاء و14 مروحية في جهود احتواء الحريق التي تعيقها رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة.

وفيما من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا، الإثنين، تقدر السلطات أن تستغرق جهود السيطرة على الحريق أياما.

وقال توريس: “الساعات القليلة المقبلة ستكون بغاية الأهمية لأن توقعات الأرصاد لليل ليست جيدة”.

ويأتي هذا الحريق بعد أيام على اندلاع حريق غابات آخر في نفس المنطقة، ما أجبر السلطات على إجلاء مئات الأشخاص.

وجزيرة كناريا الكبرى هي ثاني أكبر جزر أرخبيل الكناري من حيث عدد السكان في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.

وزار جزر الكناري العام الماضي 13,7 مليون زائر أجنبي أكثر من نصفهم من بريطانيا وألمانيا.

وكثيرا ما تجتاح إسبانيا حرائق غابات هائلة بسبب مناخها الصيفي الجاف.