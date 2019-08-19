الان تتابع ترامب يشعل أزمة مع الصين: سنبيع مقاتلات إف- 16 لتايوان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف- 16 إلى تايوان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تزال تتطلب موافقة الكونغرس.
وقال ترامب: “سوف يستخدمونها بصورة مسؤولة للغاية”، مشيراً إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 8 مليارات دولار وستدعم الوظائف في الولايات المتحدة. وأضاف “إنها أموال كثيرة، إنها وظائف كثيرة”.
وتردد أن الصفقة تشمل 66 طائرة لتايوان، وهي ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين مقاطعة متمردة. وقد تثير عملية البيع غضب بكين، مما يزيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وجاءت الموافقة على الصفقة في أعقاب فشل المفاوضين الأمريكيين والصينيين في دفع المحادثات التجارية إلى الأمام.
وأعرب الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي عن تأييدهما لعملية البيع.
وعبرت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية اليوم الإثنين عن امتنانها لإدارة ترامب بسبب الصفقة، وقالت إنها تأمل في أن تحصل الصفقة على موافقة الكونغرس الأمريكي في أقرب وقت ممكن.
وقالت الوزارة في بيان إن الصفقة ستمكن تايوان من تحسين قدراتها في الدفاع الجوي والمساعدة في ضمان السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشعل أزمة مع الصين: سنبيع مقاتلات إف- 16 لتايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.