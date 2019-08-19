الان تتابع كيف تحمي ملفات Word من التعديل؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365: في بعض الأحيان يحتاج المستخدم إلى حماية ملف مايكروسوفت Word ومنع إجراء تعديلات عليه لاحتوائه على معلومات سرية.

ويمكن للمستخدم حماية ملف Word عبر المسار “ملف/معلومات/حماية المستند/تقييد التحرير” “File/Info/Protect Document/Restrict Editing”. ولمزيد من الأمان يمكن حماية الملف بواسطة كلمة مرور عبر المسار “ملف/معلومات/حماية المستند/تشفير بواسطة كلمة مرور” “File/Info/Protect Document/ Encrypt with Password”.

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