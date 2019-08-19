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الصين تحذر كندا من التدخل في شؤون هونج كونج

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وكالات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الصين تحذر كندا من التدخل في شؤون هونج كونج

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

الصين تحذر كندا من التدخل في شؤون هونج كونج

كتب

وكالات_الخليج 365

حذرت الصين كندا من التدخل في شؤون هونج كونج بعد أن أصدرت بيانا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاحتجاجات في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

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وقالت السفارة الصينية في أوتاوا، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن كندا يجب أن "تتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين".

وعشية مسيرة الأحد، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني: "يجب الحفاظ على الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي".

 وعبّر بيان كندا والاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء تصاعد العنف، وشجّع على مشاركة جميع الأطراف في تخفيف حدة التوتر.

واحتشد مئات الآلاف من المحتجين المناوئين للحكومة في هونج كونج، الأحد، وتكدسوا في شوارع رئيسية رغم هطول أمطار رعدية من حين لآخر، في احتجاجات للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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