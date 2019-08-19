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الكباشي: إرجاء المرسوم الدستوري بحل العسكري السوداني
الإثنين 19 أغسطس 2019
الكباشي
كتب
الخرطوم - الخليج 365
أكد المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان الفريق شمس الدين الكباشي، "إرجاء المرسوم الدستوري بحل المجلس العسكري الانتقالي".
وبين المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان بتصريحات - رصدها "الخليج 365"- "تم التوافق مع قوى الحرية والتغيير على الشخصية 11 في المجلس السيادي".
وأشار إلى "قوى الحرية والتغيير طلبت مهلة 48 ساعة حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي".
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