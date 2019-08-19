كاتب: لا شك في أن علاقات قطر بالإرهاب راسخة

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الدوحة - الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي في مجلة «ذا فيدراليست»، جوردان كوب، "على الرغم من أن قطر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحتضن الخطوط القطرية التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الطيران العالمية، إضافة إلى امتلاكها وإدارتها لشبكة الجزيرة الفضائية، ونفوذها الكبير في قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة، من خلال المنح السخية التي تقدمها لعدد كبير من الجامعات الأمريكية، فإن لها جانباً شديد الظلمة، وهو رعايتها للإرهاب، وإيواء المتطرفين بشكل جلي وواضح للعيان، وبما لا يتناسب مع حجمها كدولة صغيرة، ما دفع الرئيس ترامب إلى اعتبار أن مستوى دعم قطر للإرهاب والتطرف كبير جداً.



وأضاف "رغم أن مسألة دعم قطر ورعايتها للإرهاب واضحة جداً، ولا تخفى على أحد، إلا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وحتى الأكثر «صقورية» منها، مثل إدارة ترامب، غضت الطرف عن حقيقة رعاية هذه الدولة ودعمها السخي للإرهاب. وعوضاً عن ذلك، كانت الإدارات الأمريكية تميل إلى التغاضي عن تلك الحقائق بسبب مليارات الدولارات التي تستثمرها قطر في القطاع العسكري الأمريكي، والمعدات التجارية، فضلاً عن استضافتها للقاعدة الأمريكية التي تضم آلاف الجنود".

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وبين "وعلى الرغم من أن قطر اكتسبت الكثير من المميزات الاقتصادية والعسكرية بفضل الدعم الذي تلقاه من الولايات المتحدة، إلا أنها كانت، ولا تزال، تعمل ضد المصالح الأمنية الأمريكية، بدعمها ورعايتها لجماعات إرهابية متطرفة، ويجب على وزارة الخارجية التعامل مع هذا الأمر من خلال تصنيف قطر دولة راعية للإرهاب، بحكم كونها تمول وتدعم الأنشطة الإرهابية الدولية".

وتابع "فأولاً وقبل كل شيء، فإن الارتباط الوثيق بين قطر، وحركة حماس وهي إحدى أذرع تنظيم الإخوان المسلمين الارهابي، هو دليل دامغ على رعايتها للإرهاب، فقد دعمت الدولة حركة حماس بأكثر من 1.1 مليار دولار منذ عام 2012 بحجة أنها مساعدات إنسانية، لتكون بذلك واحدة من أكبر مموليها، ولكن حجم التمويل الذي تقدمه قطر لحماس، بجانب تصريح أميرها، ودعمه الواضح للجماعة، يؤكد أن الأموال التي تقدمها الدوحة تحت ستار «الإنسانية»، ما هي إلا تمويه لإيصال تلك الأموال إلى أيدي الجماعة الإرهابية".

ومضى "وقامت قطر في عام 2014 بإرسال دعم سخي لحركة حماس لتغطية أجور أكثر من 44 ألفاً من منتسبي الجماعة، ولكن مسؤولين أمريكيين تمكنوا من كشف هذه الترتيبات، وفضحها. وفي عام 2016، أقدمت قطر مجدداً على دعم حماس من خلال إرسالها أموالاً كرواتب لأعضاء الجماعة، وهي الأموال التي أراد إسماعيل هنية رئيس الحركة، استغلالها في تمويل العمليات والأنشطة الإرهابية لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة".

وقال "وإضافة إلى دعمها السخي ورعايتها لحركة حماس، قامت قطر أيضاً باحتضان 20 من كبار قادة حركة طالبان الأفغانية، علاوة على دعمها ورعايتها لميليشيات حركة أحرار الشام السورية التي قاتلت جنباً إلى جنب مع جبهة النصرة الإرهابية. كما دفعت قطر في عام 2017 أكثر من 360 مليون دولار فدية مقابل إطلاق سراح شخصيات قطرية أسرتها جماعات إرهابية في العراق، وهو مؤشرعلى الدعم الاستباقي الذي تقدمه قطر للجماعات الإرهابية.

واختتم "لا شك في أن علاقات قطر بالإرهاب راسخة، فمن خلال دعمها وتمويلها بعض الجماعات الإرهابية الأكثر عنفاً وإجراماً في العالم، تحولت قطر إلى دولة راعية للإرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقد حان الوقت لأن تدرك أمريكا وبقية العالم مستوى تهديد قطر للأمن العالمي، والتعامل معها استناداً إلى تلك الأسس".