اليوم.. بدء محاكمة البشير والجلسات علنية

الإثنين 19 أغسطس 2019

البشير

كتب وكالات_الخليج 365

تنعقد اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وسط إجراءات أمنية مُشددة، في معهد التدريب القضائي بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم، بحسب صحيفة "الصيحة" السودانية.



وتأجلت محاكمة البشير من يوم السبت الماضي إلى اليوم، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

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ووفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير المحامي محمد الحسن الأمين، فإن "جلسة محاكمته ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية في يونيو (حزيران) الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.

وكانت أول جلسة لمُحاكمة البشير في نهاية يوليو(تموز) الماضي لكن تم تأجيلها لعدم حضوره لدواعٍ أمنية.

ويذكر أن الجيش السوداني كان عزل البشير عن حكمه الذي امتد لـ30 عاماً بعد ازدياد الاحتجاجات الشعبية في الحادي عشر من إبريل (نيسان) الماضي.