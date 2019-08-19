- 1/2
- 2/2
اليوم.. بدء محاكمة البشير والجلسات علنية
الإثنين 19 أغسطس 2019
البشير
كتب
وكالات_الخليج 365
تنعقد اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وسط إجراءات أمنية مُشددة، في معهد التدريب القضائي بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم، بحسب صحيفة "الصيحة" السودانية.
وتأجلت محاكمة البشير من يوم السبت الماضي إلى اليوم، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.
ووفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير المحامي محمد الحسن الأمين، فإن "جلسة محاكمته ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".
ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ.
ورفضت النيابة السودانية في يونيو (حزيران) الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.
وكانت أول جلسة لمُحاكمة البشير في نهاية يوليو(تموز) الماضي لكن تم تأجيلها لعدم حضوره لدواعٍ أمنية.
ويذكر أن الجيش السوداني كان عزل البشير عن حكمه الذي امتد لـ30 عاماً بعد ازدياد الاحتجاجات الشعبية في الحادي عشر من إبريل (نيسان) الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بدء محاكمة البشير والجلسات علنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.