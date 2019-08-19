وافق قائد الثورة الاسلامية في إيران السيد علي خامنئي على عفو او خفض العقوبات عن الف و 70 من المحكومين في المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات.
وجاءت موافقته على عفو او خفض وتبديل العقوبات عن هؤلاء السجناء لمناسبة عيد الاضحى وعيد الغدير.
وكان رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قد رفع رسالة الى خامنئي لمناسبة حلول عيد الاضحى وعيد الغدير، اقترح فيها عفو او خفض وتبديل العقوبات الصادرة بحق الف و 70 من المحكومين الذين تمت دراسة ملفاتهم في لجنة العفو واعتُبِروا بانهم مستوفون للشروط اللازمة. وحظي هذا المقترح بموافقة خامنئي بناء على البند 11 من المادة 110 من الدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يوافق على عفو وخفض العقوبات عن اكثر من الف سجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.