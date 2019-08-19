خامنئي يوافق على عفو وخفض العقوبات عن اكثر من الف سجين

وافق قائد الثورة الاسلامية في ​إيران​ السيد ​علي خامنئي​ على عفو او خفض العقوبات عن الف و 70 من المحكومين في المحاكم العامة والثورية و​القضاء العسكري​ والتعزيرات.

وجاءت موافقته على عفو او خفض وتبديل العقوبات عن هؤلاء السجناء لمناسبة ​عيد الاضحى​ و​عيد الغدير​.

وكان رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ​ابراهيم رئيسي​ قد رفع رسالة الى خامنئي لمناسبة حلول عيد الاضحى وعيد الغدير، اقترح فيها عفو او خفض وتبديل العقوبات الصادرة بحق الف و 70 من المحكومين الذين تمت دراسة ملفاتهم في لجنة العفو واعتُبِروا بانهم مستوفون للشروط اللازمة. وحظي هذا المقترح بموافقة خامنئي بناء على البند 11 من المادة 110 من الدستور.